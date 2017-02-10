桃園家扶大專生 上街義賣籌措學費

家扶大專生上街籌措學費。（桃園家扶中心提供）

桃園家扶中心號召在台灣各地求學的200名家扶大專生，利用寒假返鄉上街義賣，籌募自己大學註冊費用，共募得12萬元，距離目標仍有很大差距，桃園家扶中心主任張伏杉表示，桃園家扶中心扶助 400 多位的大專生，符合獎學金領取資格僅約有一半，每學年有近800萬元缺口，多數孩子寒假完就要苦惱學費何來，因此發動義賣，讓孩子上街體驗學習，也期盼各界善心人士用行動關心這些努力向學的孩子。

第一次到街頭義賣募款的小玲說，起初上街喊半天無人搭理，有點挫折，之後漸漸有人投錢投發票，讓她覺得人間最美的是溫情，也有很多人只捐錢不拿愛心餅乾，感受到社會上暖暖的溫暖。

(中時)