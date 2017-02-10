川普旅行禁令再吞敗 下一步該怎麼走

美國上訴法院裁定不會恢復總統川普的旅行禁令數分鐘後，川普在推特回應說：「法庭見。」前國務卿希拉蕊．柯林頓也發推文「3：0」，暗酸3名法官全數反對川普的旅行禁令。

美聯社報導，華盛頓州和明尼蘇達州提告反對總統川普的旅行禁令，聯邦上訴法院法官一致裁決，在本案審理期間，應維持下級法院暫緩執行禁令的裁定。

第九巡迴上訴法院以3比0的票數，支持這兩州提出的幾乎每個抗辯。

以下是法院裁決面臨的法律問題和下一步該怎麼做。

●這次裁決代表什麼意思？

目前看來，這意味川普1月27日出人意料頒布行政命令所認定的難民和來自以穆斯林為主7個國家的公民，可以繼續入境美國。來自這些國家的旅客不會被扣押，或被送上飛機飛往海外，美國各地機場也不太可能出現更多抗議。

但行政命令沒有因此消失，只是暫緩執行而已，法院還要繼續辯論其合法性。聯邦政府有14天時間要求第九巡迴上訴法院重新考量今天的裁決，可能也會向美國最高法院提出緊急抗告。

●法院以什麼為考量？

實際上，一直有兩件事擺在法院面前：政府不服下級法院法官禁制令所提抗告，以及聲請於抗告期間暫停執行禁制令。合議庭今天駁回暫停執行禁制令的聲請，並對更完整抗辯論點排定陳述時間。

這讓關注這件案子的人感到不解，當中有許多人預期案子會發回西雅圖法院。

法院駁回暫停禁制令聲請時表示，它正在考量政府是否有可能贏得抗告、暫緩執行旅行禁令是否對政府造成傷害，以及公共利益是否支持同意暫停禁制令或加以駁回。

●有問題的行政命令？

合議庭表示，就目前為止他們所知悉，川普的行政命令構成若干嚴重憲法上疑慮。舉例來說，在受影響者的旅行受到限制前，政府沒有發布通知或舉行公聽會，沒有展現出有遵循正當法律程序。

儘管政府堅稱，大多數或所有受影響者沒有這類權利，但法院卻不這麼認為。法官表示，美國憲法第五修正案的正當法律程序條款，所保障的不只侷限於美國公民。（譯者：中央社陳昱婷）1060210

(中央社)