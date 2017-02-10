香港地鐵列車著火 多人受傷

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我要評比

香港一列地鐵今晚在九龍尖沙咀站突然著火，有多人受傷。

著火列車約於晚上7時許由港島金鐘開出，列車抵達尖沙咀站時，車廂突然著火，冒出大量濃煙。現埸消息指有多人受傷。

地鐵方面表示，受事故影響，尖沙咀站目前封閉。

目前未知列車著火原因。1060210

(中央社)