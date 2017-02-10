美言語威脅 伊朗總統：會讓那些人後悔
伊朗政權面臨來自美國新總統川普政府有增無減的強硬措辭後，伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）今天警告，那些對伊朗講出「威脅語言」的人會感到後悔。
羅哈尼是在伊朗首都德黑蘭一場有數十萬人參與的遊行發表這番談話，這場遊行是為紀念1979年伊朗伊斯蘭革命週年。
羅哈尼說：「出席人數是對白宮新統治者的回應，人民透過親身參與告訴世界，與伊朗人交談必須給予尊重。」
他表示：「伊朗人會讓那些對這個國家講出威脅語言的人，感到後悔。」
遊行群眾手持美國去死的橫幅和川普芻像，走向自由廣場（Azadi Square）。伊斯蘭革命推翻了美國支持的伊朗國王。
一名年輕伊朗人告訴伊朗國營電視台：「美國和川普什麼都幹不了，我們已經準備好為我們的領袖哈米尼（Khamenei）犧牲生命。」（譯者：中央社蔡佳伶）1060210
(中央社)
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