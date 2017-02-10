上海初中女生打賞男主播 逾上百萬元

家住上海的孫女士今年春節期間，發現自己13歲的女兒竟然在兩個月內竟花了25萬元人民幣，約新台幣112萬元，打賞給了一個男性網路主播。

但律師表示，由於孫女士的女兒屬於十周歲以上未滿十八歲的未成年人，是限制民事行為能力人，監護人可向法院起訴，要求確認小孩打賞行為無效，並判決對方返還。

《南方日報》報導，孫女士日前打開微信支付功能，卻突然發現自己微信錢包中少了2萬元。一開始孫女士以為是自己手機遭到駭客攻擊，錢被盜刷。誰知一查微信支付綁定的銀行卡餘額才驚覺，自己的25萬元血汗錢竟然也不翼而飛了。

(旺報)