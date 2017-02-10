壢新醫院行政人員 刮刮樂中10萬捐國外弱勢

在桃園市平鎮區壢新醫院擔任行政工作的張姓男子，在院外社團春酒宴，向朋友捧場，買了1張2千元面額的刮刮樂，幸運刮中10萬元大獎，扣稅後約可實拿8萬元，他沒放進自己口袋，反而在眾人見證下，決定將中獎金額全數捐給台灣聯新尼泊爾期望醫療中心，協助當地建造廁所，改善衛生環境。

張先生相當低調，不願公開身份，透過院方表示，2年前曾到尼泊爾服務，當地貧窮落後、醫療資源匱乏，他希望將福氣分享給當地，老婆知道他捐出助弱的決定相當認同，直說做公益很有意義。

聯新尼泊爾期望醫療中心院長許詩典表示，聯新國際醫療集團投入尼泊爾醫療救援屆10年，通過SNQ國家品質標章認證，並榮獲「國家生技暨醫療品質獎」銅獎。每1、2個月，就會派遣醫療團隊遠度重洋，10年來已救治數萬名尼泊爾民眾。

(中時)