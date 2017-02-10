RM登台扮BIGBANG 宋智孝反串
韓國綜藝節目「Running Man」主持群今晚登台見粉絲，化身韓國男團「BIGBANG」唱跳開場，宋智孝反串扮T.O.P，池錫辰扮大聲被虧老。
「Running Man」開播6年多，目前主持群為劉在錫、李光洙、宋智孝、金鐘國、池錫辰及HAHA。去年Gary退出節目，又掀起金鐘國及宋智孝被換員風波，原定節目2月停播，因海內、外粉絲對節目停播遺憾與不捨，才取消停播計畫，6人決定與節目繼續跑。
晚間在台北南港展覽館舉辦「RUNNING MAN 2017 LIVE IN TAIPEI」，主持群3度登台見粉絲，獨缺因有工作行程無法前來的劉在錫，吸引8000人朝聖。
開場5人化身BIGBANG，唱跳「Fantastic Baby」，HAHA是G-Dragon、李光洙是勝利、金鐘國是太陽、池錫辰是大聲、宋智孝是T.O.P，逗笑全場。
金鐘國先用中文說「新年快樂」，宋智孝直喊「好久不見」，李光洙說「很高興見到你們」，入戲太深的池錫辰、HAHA各自介紹是大聲、G-Dragon，立刻被嗆。
主持人曾寶儀問「BIGBANG知道嗎？」5人要大家當做祕密，別告訴BIGBANG，HAHA說，BIGBANG和他們就像家人，會原諒他們。宋智孝表示，T.O.P去當兵，她就代替T.O.P來；HAHA猛虧池錫辰說「大聲怎麼變這麼老，臉上都皺紋」，笑翻全場。1060210
(中央社)
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