桃園市都會區原住民族家庭服務中心揭牌

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桃園市都會區原住民族家庭服務中心10日舉行揭牌儀式，桃園市長鄭文燦表示，該中心可給予諮商、家庭福利、社會福利及家庭支持，每周一至周五的每日上午8時至下午5時開放，由3名原住民族社會工作專業人員，提供原住民族朋友立即性及整合性的福利服務。

該中心由台灣世界展望會承接，西區辦公室主任廖健鈞表示，世展會在桃園原鄉深耕多年，派遣社工員定期關懷與訪視，了解需求並給予相關補助，紓解弱勢家庭在生活上的龐大壓力。

(中時)