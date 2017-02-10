大陸財長肖捷上任百日 示警地方債風險

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陸新任財政部長肖捷任職已滿百日，掌舵大陸財政的政策脈絡、願景逐漸清晰，直指3大方向。其中包含表態2017年將持續推動減稅降費措施例如「營改增」；研擬「轉移支付」改革加速之外，他更在本周新年首場調查研究會議中，直接點名地方債務是特別突出的風險因子，強調需防範財政亂象問題。

去年11月7日，當時任職國務院副秘書長的肖捷被任命接任財政部部長，不管從學歷或行政資歷來看，財政都被視為肖捷專長，加上大陸面臨社會減稅期待與稅收成長放緩的兩難，都讓他時隔11年重回財政部的表現備受關注。

根據21世紀經濟報導指出，本周6到7日，肖捷前往福州市展開新年後首場地方調查研究，聽取駐福建、廈門專員辦工作報告。會中除要求加強和各省溝通包含財稅政策、收支管理等面向。他更直接開口點名，地方政府債務是財政的突出風險因子。

實際上，為防堵債務金額不明的地方財政問題，大陸近年祭出不少招數，例如加強對地方債管理，包括由財政部駐各地專員辦，核查地方人大、政府違規擔保；發函督促金融機構不得強迫或接受地方政府擔保承諾，並啟動地方違法舉債、擔保的專項查核。

(旺報)