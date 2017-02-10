天氣寒冷 桃園市6人OHCA 原因待釐清

寒流發威，根據桃園市消防局統計，10日共計6人OHCA，清晨4點多，桃園1名85歲宋姓老翁OHCA，另外，中午12點及下午3點，分別在大溪及復興區，74歲許陳老太太及75歲游姓婦人送醫前不治，游婦罹癌，宋老先生及許陳老太太死因還需進一步釐清，而傍晚，龍潭、中壢及桃園區各增1人。

從8日18時至10日晚間8點以來，桃園共有12人OHCA，雖無法確認各案件是因天候所造成，仍提醒心血管疾病的民眾朋友，注意自身保健及照護，同時段共有71名急病救護案件。消防局表示，雖然未比平日還多，但不可忽視低溫帶來的傷害。

(中時)