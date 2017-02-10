美軍10年間 向日提供8.8億研究資金

共同社10日報導，美國國防部資料顯示，美軍向日本的大學及官方機構的研究人員持續提供研究資金，從2007年起的10年間總額至少達8.8億日元。日本學術會議正在圍繞日本防衛省資助研究是否恰當推進討論，接受來自美軍的資金或許也將成為議題。

接受美軍資金在日本法律上沒有問題。2015年底已知自2000年以來美軍至少提供了超過2億日元。日本政府撥給國立大學的包含研究資金在內的「運營費交付金」總額從10年前起減少超過1000億日元。

資金提供的領域廣泛，包括人工智能（AI）、機器人、用於攻擊靠近艦船無人機的雷射、減輕飛機機體重量的碳纖維材料等。

(旺報)