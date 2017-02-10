鹽水蜂炮慶元宵 越炸越旺民眾呼刺激
台南鹽水蜂炮慶元宵，10日晚上從鹽水郊區開始繞境轟炸，此起彼落的鞭炮聲不斷在鹽水區響起，相當熱鬧。今年活動適逢周末假期，許多民眾10日周五一下班就來到鹽水，全副武裝一同參與犁蜂炮，截至晚上8點未有民眾因體驗蜂炮而受傷。
鹽水蜂炮第一天恰巧碰上周五，許多民眾一下班就來共襄盛舉，因此吸引大批民眾湧入鹽水，晚間一座座炮城開始轟炸，民眾跟著上下跳動，雖有時會被亂竄的蜂炮打到，但遊客體驗犁蜂炮就希望「越炸越旺」，雖被打到但也都直呼好刺激。
(中時)
關鍵字：鹽水蜂炮
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