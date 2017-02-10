灌籃「溜手」 譚傑龍自己都笑了

泰山中鋒譚傑龍籃下擺進兩分，此役17分、20籃板。(林宋以情攝)

泰山高中10日82比76擊敗東泰，八強賽開胡，陣中203公分中鋒譚傑龍笑納「雙十」17分、20籃板，上半場還有機會秀雙手爆扣，但球卻涮了一圈而出，譚傑龍自己也懊惱苦笑。

此役之前遭逢4連敗，譚傑龍抱著想贏的決心，「今天賽前為自己打氣，上半場打得很順，希望讓他們看到最好的泰山高中。」不過東泰高中攻守轉換後逆轉戰局，所幸泰山陳敏旻洋讀秒階段致命一擊扳平，逼入延長賽助泰山拿下首勝。

上半場有雙手灌籃，譚傑龍第4節追分階段除了關鍵抄截要到犯規，還有一次精彩籃下低位單打硬拿兩分，譚傑龍說，「教練曾說過我Low Post都太軟，所以用最大力量秀給他看。」

不過談起灌籃「放槍」，譚傑龍仍有些不好意思，「就『溜手』了，不過之後如果有機會我還是會再嘗試。」由於東山稍早62比56擊敗南湖，目前1勝4負的泰山想晉級還有最後一絲希望，最後兩場對東山和南湖，「接下來就是全力拚，拚到就是我們的。」

(中時電子報)