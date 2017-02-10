灌籃「溜手」 譚傑龍自己都笑了
泰山高中10日82比76擊敗東泰，八強賽開胡，陣中203公分中鋒譚傑龍笑納「雙十」17分、20籃板，上半場還有機會秀雙手爆扣，但球卻涮了一圈而出，譚傑龍自己也懊惱苦笑。
此役之前遭逢4連敗，譚傑龍抱著想贏的決心，「今天賽前為自己打氣，上半場打得很順，希望讓他們看到最好的泰山高中。」不過東泰高中攻守轉換後逆轉戰局，所幸泰山陳敏旻洋讀秒階段致命一擊扳平，逼入延長賽助泰山拿下首勝。
上半場有雙手灌籃，譚傑龍第4節追分階段除了關鍵抄截要到犯規，還有一次精彩籃下低位單打硬拿兩分，譚傑龍說，「教練曾說過我Low Post都太軟，所以用最大力量秀給他看。」
不過談起灌籃「放槍」，譚傑龍仍有些不好意思，「就『溜手』了，不過之後如果有機會我還是會再嘗試。」由於東山稍早62比56擊敗南湖，目前1勝4負的泰山想晉級還有最後一絲希望，最後兩場對東山和南湖，「接下來就是全力拚，拚到就是我們的。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。