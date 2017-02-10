香港地鐵車廂起火 至少12人受傷

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香港一列地鐵今晚在九龍尖沙咀站突然起火，導致最少12人受傷。有報導指有人在車廂內自焚。

肇車列車由港島金鐘開往九龍，晚間7時15分，列車抵達尖沙咀站時，其中一個車廂突然起火，乘客紛紛走避。

本地電子媒體引述警方消息指出，最少有12人在事件中受傷，他們已被送往醫院，其中1名男子三級燒傷。

有報導表示，當時車廂上有人自焚，因而引發火警，自焚者已被逮捕。1060210

(中央社)