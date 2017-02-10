港地鐵失火案 因縱火犯想自焚

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香港反恐特勤隊到達尖沙咀站加入地鐵失火調查工作。（圖取自東網）

香港地鐵起火事件疑涉及縱火，警方懷疑有人在車廂內擲汽油燃燒彈，晚上8時許，出動反恐特勤隊到達尖沙咀站加入調查工作。警方已拘捕一縱火嫌犯。

據香港媒體報導，警方初步懷疑火警和一名男子在車廂內投擲汽油彈有關，這名男子可能是傷者之一。東網說，警方已拘捕一名嫌犯。這名嫌犯供稱，他是因為兒子遭迫害致死，才在地鐵車廂焚縱火想自焚。

(中時電子報)