老翁速食店摔死 家屬告業者、檢不起訴

基隆市單姓老翁去年4月間，從基隆市某間速食店餐廳2樓下樓時，不慎樓梯間滾落，送醫後頭部外傷併右側硬腦膜下出血不治身亡，單翁家屬控告速食店的陳姓負責人涉嫌業務致死罪，但檢方調查，速食店有裝設單邊扶手，符合安全標準，給予陳男不起訴處份。

業者聲稱，他前年8月加盟速食店，一直都維持速食店直營店的樣貌，前後都並未加工，發生事故的地點，之前從未有人發生跌倒意外。

檢方調查發現，單男使用廁所後，的確下樓時在樓梯間跌倒，不過案發現場有單邊扶手，現行法規並無規定要設置雙邊扶手，足認樓梯及扶手設備已有一定安全性，且陳男承接速食店餐廳後，並未將原本的單邊扶手拆除，難認有業務過失致死犯行，本案日前偵查終結，給予業者不起訴處份。

(中時)