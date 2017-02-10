米其林一星拉麵、油雞飯 將進駐台北車站商圈
米其林一星餐廳又來了！引進米其林一星港點添好運的和億生活集團，今天（10日）宣布6月前要在HOYII北車站連開兩家米其林餐廳，包括第一個摘星的日本排隊拉麵店「Tsuta蔦」以及「了凡」香港油雞飯、麵。其中，了凡招牌的油雞飯百元有找，是全球第一個摘星的新加坡小攤販，也是現今最便宜的米其林餐廳，極具市場競爭力。
和億以添好運成功出擊，2014年7月至今共展7店，如今再來兩星，號稱是全台最多星級餐廳的集團。和億生活執行長林晉頡表示，去年包括添好運、Lee’s三明治和HOYII與結束合作的Pablo，營收達12億元；今年集團加入蔦和了凡後，共計會展6至8店，上看16億元。
林晉頡說跟蔦與了凡全球總代理的新加坡和興集團談了半年，去年底簽約，認為蔦主打醬油拉麵，用料、擺盤講究，湯汁清爽兼顧滋味，與現有口味濃郁的豚骨拉麵品牌區隔，是200至300元中高價位。了凡燒臘偏甜，與香港偏鹹不同，評估台灣人較能接受偏甜，走100至200元中低價位。屆時兩店會是3、40坪的一般店型。
蔦拉麵2012年1月創立於東京巢鴨，2014至2016年獲「東京最佳拉麵」、2016年、2017年蟬聯米其林一星推薦，台灣會是新加坡後第2個海外據點。發源於新加坡牛車水大廈的了凡，則是讓米其林百年來首度破例，頒給小攤販米其林一星殊榮，2016年摘星後，原本就大排長龍的店家，更是一位難求；台灣將是了凡在新加坡外第一個海外據點。
(中時)
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