桃猿石垣島球迷之夜 王柏融人氣第一
職棒Lamigo桃猿隊赴日本沖繩的石垣島，與日本職棒羅德隊打交流戰，今天晚間與隨團的200多名球迷同樂，人氣最旺的是「大王」王柏融，簽名隊伍大排長龍。
桃猿球團一大早從桃園機場出發，下午到球場練習之後，晚間出席晚宴，席開近30桌，每桌安排1到2名球員與球迷一起共進晚餐，還抽出幸運球迷上台，與球星互動玩遊戲。
啦啦隊LamiGirls開場熱舞，單曲「獨一無二的閃爍」首次在石垣島亮相。隨團的6名成員中，Youna是今天生日，上台與2月生日的球迷一起慶生。
林泓育、王溢正、郭嚴文、余德龍、梁家榮、劉時豪等球星輪番上台與球迷互動遊戲。最特別的是11日的開球貴賓，也是由球迷遊戲產生。26歲的鄭瑀庭在砸派遊戲中勝出，成為11日交流賽的開球嘉賓。
台下球員與球迷一起晚餐，拍照簽名來者不拒，人氣最旺的是「大王」王柏融，排隊的人龍繞了大半的會場，還轉了一個彎。
王柏融與其他球員一樣，天沒亮就到機場集合，下午到石垣島以後還參加練習，直到晚宴都沒有休息，不顯疲態，一個一個簽名，他說「手不會酸，就是一直簽一直簽」。
王柏融說，「看到這麼多球迷，從桃園到石垣島來為我們加油，真的滿感動的，很謝謝大家」。1060210
(中央社)
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