網上分享批評泰王文章 泰國學生遭起訴

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律師表示，在聯合國敦促泰國王室廢除「冒犯君主罪」法條（lese majestelaw）後，一位著名的學生運動人士今天因誹謗罪遭起訴。這是泰王登基後，第一起誹謗君主訴訟案。

法新社報導，賈圖霸（Jatupat Boonpatararaksa）在臉書分享英國廣播公司（BBC）倫敦泰文網所撰寫有關泰國新國王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）的簡介後，於去年12月獲捕。

在泰國，批評王室可處最高15年徒刑。這項法律在當地被廣泛解釋，並大力執行。

泰國近年來出現許多針對公眾和運動人士的冒犯君主罪案例。這些人通常都是在網上發出評論。

賈圖霸的律師告訴法新社，以暱稱「拍」（Pai）為外界所知的賈圖霸，今天遭位在泰國東北部孔敬省（Khon Kaen）的法院起訴。

律師說：「他（賈圖霸）精神狀態仍然良好，並且將繼續奮戰。」

律師還表示，賈圖霸也因違反「電腦犯罪法」（Computer Crimes Act）遭控訴。電腦犯罪法是用於懲罰網上誹謗的嚴格法律。對於這兩項罪名，賈圖霸都拒絕承認。

數千人在網上分享了這篇文章，但目前為止只有賈圖霸遭起訴。賈圖霸是著名的泰國軍政府批評人士。

這名25歲的法律系學生已被拘押超過50天。法官最近在閉門聽審中駁回有關他提出的保釋等多項聲請。

聯合國本週對這個祕密聽證會過程表達關切，並呼籲泰國廢止冒犯君主罪法條。（譯者：中央社周慧盈）1060210

(中央社)