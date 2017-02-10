新航擬採購20架777-9與19架787-10 成777X最新客戶

針對新加坡航空宣布承諾採購20架777-9與19架787-10夢想飛機，波音感到相當欣慰。身為新加坡國家航空公司與787-10啟始客戶的新航，同時也重申之前宣布過對30架787-10的採購承諾。

這筆訂單最後細節敲定後，將登錄在波音的飛機訂單與交付網站。

波音商用飛機集團總裁兼執行長邁卡利斯特(Kevin McAllister)表示：「50多年來，新航一直是波音相當珍惜且看重的客戶，而新航此次決定選擇使用777X與更多之787-10來擴展未來廣體客機機隊的決定，也讓我們感到相當榮幸。這些飛機是同級距飛機中效率最高、性能最佳且最受乘客歡迎者。」「我們很感謝新航對我們的信任、承諾與支持，並期待為這家全球最受尊重之業界領先的公司，交付領先市場的性能。」

包括新複合材質機翼、全新發動機與更優異之航空動力設計等先進技術，讓777X家族飛機得以達成當初承諾之驚人的燃油效率。777-9將是全球最大型、效率最高的雙引擎噴射客機；這款飛機的每張座位平均營運成本低於市面上所有的民航機，且市場上沒有同級競爭對手。

787-10則是效率超高、備受乘客喜愛之787夢想飛機家族的第三位成員。787-10具有更大之客運與貨運運能、高度的共通性以及備受乘客讚賞的功能，不但能替家族飛機增添光彩，同時也在燃油效率與營運經濟性締造新指標──比它將取代之競爭機型每張座位的燃油與排放減少25%。

自從在空中正式服役後，787夢想飛機在全球已開啟超過130條新航線，讓位於全球各地航線兩端之城市彼此緊密連結的程度，更勝以往。

(工商)