台灣大車隊多元化計程車隊將上路 向Uber司機招手

台灣大車會宣布歡迎有志從事職業載客服務的原Uber司機加入優質、多元的台灣大車隊多元化計程車！該車隊配合政府政策推展多元化計程車業務，將會發展兼具優質服務及個人特色的特級多元化計程車，導入頭等艙優質服務流程訓練並配合司機個人專長及特色。

UBER宣布於今（10）日起暫停載客服務，並於今日由司機發起抗議活動；台灣大車隊表示，如果想要兼差多一份收入，可以加入合法車隊，台灣大車隊也即將推出多元計程車，預計第二季就會上路，台灣大車隊也將輔導考取職業駕照及執業登記證，歡迎有志從事計程車產業經營的民眾或UBER司機，一起加入合法車隊營運及增加收入。

台灣大車隊多元計程車計畫，以打造計程車頭等艙目標邁進，不再侷限於一般計程車顏色或是車種，未來的司機將更年輕、車種等級也會提升，並也擁有合法的職業駕照及執業登記證，讓乘客搭得更安心、放心。

台灣大車隊多元計程車計畫申請已送交台北市公運處審核，預計最快第二季可以上路。大車隊非常歡迎對於載客服務有熱誠、有創意的人來報名加入，發展成為個人特色或專業的載客事業。

不只是多元計程車，今年的台灣大車隊將會變得不一樣，除了提升服務品質，車隊未來也將研擬更多元服務，推出觀光導覽及結合醫院推出陪同就醫、寵物專車、生活大管家美甲、美睫、居家清潔等服務，創造台灣大車隊更多的生活化的服務。台灣大車隊不只是車隊，將深入到民眾的生活當中，為大家的生活帶來更多的便利。

(工商)