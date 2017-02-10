基隆食物銀行到位 拜耳公司加碼送愛
拜耳公司今天派員前往基隆市政府社會處，將3萬6000元善款捐給基隆市政府愛心食物銀行，幫助經濟弱勢邊緣戶，讓這些弱勢族群免於飢餓。
拜耳公司企業溝通部處長黃庭郁說，去年他們把善款捐給基隆市的聾啞協會，今年則捐贈善款給基隆市食物銀行，是因為看到社會處食物銀行提供的是好食物，且注重食物品質，而非剩餘的食物，讓人感覺食物銀行對受助者的尊重。
台北拜耳公司位於台北101，內部有300名員工，而從民國95年開始，就與台北市盲人福利協進會合作，定期邀視障朋友到公司為員工按摩，員工每次「馬一節」按摩就捐50元，一年下來累積了3萬6000元。
黃庭郁說，這次捐贈金額，希望籍由有公信力的政府平台，媒合到需要照顧的家戶，讓愛繼續下去。而接受捐贈的社會處長吳挺鋒表示，拜耳公司年年捐款做公益，已成企業文化，同時基隆愛心食物銀行成立5年多，104年發放2470戶，105年2852戶，年成長27%，共有10680戶、合計30466人次受惠。
(中時)
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