香港地鐵起火 反恐特勤隊到場處理

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香港一列地鐵今晚從金鐘開往尖沙咀途中起火，至少12人受傷。有的乘客下半身著火，還有2名傷者被救出時臉部貼滿紗布。香港警方反恐特勤隊已到場處理。

官方香港電台報導，這列地鐵開往尖沙咀途中車廂起火及冒煙，從目擊者拍攝的影片可見，有人下半身著火，其他乘客用衣物拍打救火。起火的車廂火光猛烈。

事發後，港鐵列車在尖沙咀過站不停，尖沙咀站出入口已封閉。

香港行政長官（特首）參選人林鄭月娥透過競選辦公室說，對這起事件表示震驚，對傷者表達慰問，希望他們早日康復。她說，相信港鐵及政府部門會徹底調查此事，防止同類事件再次發生。

救護人員在尖沙咀A站出口抬出多名傷者，有傷者要戴上面罩並由擔架抬出。

據報導，至少有12人在這起事故中受傷，已陸續由尖沙咀站送醫治療。有2名傷者被救出時臉部貼滿紗布，由擔架抬出；至於傷勢較輕的傷者，手及頭部都紮上繃帶。1060210

(中央社)