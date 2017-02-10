六甲媽祖廟遶境二保半　邀民眾一起慶元宵

六甲區長蔡秀琴（左）親自體驗搖元宵，為媽祖遶境活動暖身。（萬于甄攝）

六甲媽祖廟元宵出巡遶境活動擁有百年歷史，今年以赤山兩保半元宵民俗文化慶典嘉年華會呈現，活動預期會相當熱鬧。（萬于甄攝）

元宵節來到，台南許多地方都紛紛舉辦慶元宵的活動，六甲媽祖廟恆安宮11日舉辦赤山二保半元宵民俗遶境活動，且今年擴大以慶典嘉年華的方式呈現，預計活動相當熱鬧，10日六甲區長蔡秀琴親自體驗搖元宵，為活動暖身。

蔡秀琴表示，赤山「二保半」指的是六甲區甲東、甲南2里，加上「半保」六甲里的一半，「保」字源自於保甲制度，而六甲媽祖廟及龍凰寺早期以「撿丁錢」的區域劃分，將六甲劃分為2個區塊，二保半的名稱也延續至今。

恒安宮說明，六甲媽祖廟元宵出巡遶境活動擁有百年歷史，是凝聚地方及民如文化傳承的宗教活動，今年首度擴大，以赤山兩保半元宵民俗文化慶典嘉年華會呈現，11日晚間6點在廟埕前，會有國樂、舞龍、民俗舞蹈、六甲國中夜光扯鈴秀等，民俗藝陣大匯演，活動相當精彩。

10日蔡秀琴親自體驗搖元宵的傳統手藝工法，搖出又圓又大的元宵，相當有趣，她說，屆時會場將提供民眾體驗搖元宵、彩繪燈籠等鬧元宵活動，歡迎民眾攜家帶眷前往熱鬧。

(中時)