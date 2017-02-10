六甲媽祖廟遶境二保半 邀民眾一起慶元宵
元宵節來到，台南許多地方都紛紛舉辦慶元宵的活動，六甲媽祖廟恆安宮11日舉辦赤山二保半元宵民俗遶境活動，且今年擴大以慶典嘉年華的方式呈現，預計活動相當熱鬧，10日六甲區長蔡秀琴親自體驗搖元宵，為活動暖身。
蔡秀琴表示，赤山「二保半」指的是六甲區甲東、甲南2里，加上「半保」六甲里的一半，「保」字源自於保甲制度，而六甲媽祖廟及龍凰寺早期以「撿丁錢」的區域劃分，將六甲劃分為2個區塊，二保半的名稱也延續至今。
恒安宮說明，六甲媽祖廟元宵出巡遶境活動擁有百年歷史，是凝聚地方及民如文化傳承的宗教活動，今年首度擴大，以赤山兩保半元宵民俗文化慶典嘉年華會呈現，11日晚間6點在廟埕前，會有國樂、舞龍、民俗舞蹈、六甲國中夜光扯鈴秀等，民俗藝陣大匯演，活動相當精彩。
10日蔡秀琴親自體驗搖元宵的傳統手藝工法，搖出又圓又大的元宵，相當有趣，她說，屆時會場將提供民眾體驗搖元宵、彩繪燈籠等鬧元宵活動，歡迎民眾攜家帶眷前往熱鬧。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。