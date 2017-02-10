寒流來襲 北市7人失生命跡象

寒流來襲，氣溫驟降，導致許多患有慢性疾病的民眾身體不適。北市消防局統計，今(10)日凌晨起至晚間9點，北市共有141件疾病救護案件，其中7件在到院前已失去生命跡象，其中1人未送醫，而救護病患大多是70到90歲的長者，消防局提醒民眾應注意老人家身體狀況，並做好保暖工作。

(中時)