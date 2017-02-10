元宵民俗踩街熱鬧登場 定點𪹚龍聲光震撼

苗栗元宵踩街晚上登場，由國際冠軍隊伍更被國小扯鈴隊拉開序幕。（陳慶居攝）

聲身劇場踩高蹺演出希望之翼。（陳慶居攝）

舞者在10度低溫下，穿著單薄大跳熱情的森巴舞。（陳慶居攝）

定點火旁龍為踩街增添聲光效果，熱鬧為11日晚的火旁龍之夜暖場。（陳慶居攝）

苗栗元宵𪹚龍系列活動10日晚間市區中正路進行民俗踩街，寒潮來襲下探10度的低溫，仍擋不住隊伍的活躍和遊客熱情，42支隊伍在龍城光雕和花燈照耀下精彩演出，定點𪹚龍更增添聲光震撼效果，也為11日晚的重頭戲𪹚龍之夜熱鬧暖場。

參加踩街的陣頭、龍隊和藝文團體，傍晚在南苗三角公園集結，周邊也擠滿民眾爭睹精彩節目，由國際冠軍後龍國小扯鈴隊的龍形扯鈴飛舞開場，還有來自宜蘭的福來運轉大神尪，身聲劇團的高巧彩蝶，卓蘭高中的競技龍和荷花龍，桃園Q版三太子、缺席小丑LED奇幻舞團及布袋戲COSPLAY公仔等隊伍緊接在後，有如好客嘉年華。

龍隊及街頭藝人也在三角公園、第一銀行、黃昏市場、建功地下道路口、火車站前，進行定點𪹚龍表演，而終點火車站廣場則有苗中、苗農、苗商、建台各校青年表演街舞龍共舞。綿延數公里的隊伍陸續抵達並登上主舞台演出，定點𪹚龍只見祥龍在炮陣中騰雲駕霧，聲光效果十足。

市長邱炳坤表示，元宵客家𪹚龍文化傳承不易，客家人近300年的民俗文化目前在台灣僅剩苗栗才看得到，肩負薪傳文化的使命。𪹚龍活動邁入第19年，邱炳坤宣布，明年是20周年，市公所將擴大舉辦，期望客家鄉親支持並協助讓這項民俗文化能永續傳承，推向國際舞台增加能見度，也為地方帶來經濟繁榮。

11日晚間在河濱公園的𪹚龍之夜將是活動最高潮，市公所準備最誠意的鞭炮量，多尾祥龍將在3個場地接受猛烈的炮火洗禮，公所呼籲民眾要做好安全維護。

(中時)