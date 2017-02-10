香港地鐵車廂起火 乘客混亂中救人
香港地鐵列車今晚在尖沙咀站突然起火，造成一片混亂。部分乘客在混亂中協助著火的民眾撲搣身上的火。
截至晚間9時左右，傷者至少有11人，其中1名男子三級燒傷。傷者都被送到醫院救治。
有報導表示，三級燒傷的男子為自焚者，已被警員拘捕，但這仍有待警方證實。
肇事列車今晚由港島金鐘開往九龍，晚間7時15分，當列車停靠尖沙咀站時，其中一個車廂發生火警，有乘客報警求助。
車廂發生火警後，有人身上著火，車廂則冒出大量濃煙，車廂內的乘客陷入混亂，立即逃離車廂。
根據乘客提供的影片，離開車廂的乘客包括1名身上著火的人，其他乘客見狀紛紛用衣服為他滅火。
火警發生後，地鐵公司封閉尖沙咀站，並疏散站內乘客。
有乘客向媒體說，她進入尖沙咀站後，便聽到港鐵方面廣播，表示站內有嚴重事故，需要封鎖。
這名乘客說，聽到廣播後，站內不少乘客急忙走出站外，情況混亂，但沒有恐慌。
另外，警方高度關注這次事件，據報導已派遣反恐特警到場協助。1060210
(中央社)
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