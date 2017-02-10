吃湯圓慶元宵 上海人排隊3小時不嫌累

我要評比

明天就是元宵節，兩岸民眾都有吃湯圓的習俗。在上海的老街及景區，人氣最旺的店家非湯圓店莫屬。有民眾為了吃湯圓排隊3小時也不嫌累，有店家平均每天賣出7萬顆湯圓。

位於上海市七寶古鎮的七寶老街共分為南、北大街，南大街以特色小吃為主，北大街以旅遊工藝品、古玩為主。老街在元宵節前夕掛滿紅燈籠，街上多家湯圓店前都出現長長人龍，年味超濃。

七寶老街上的湯圓店，全數都是現包現煮，口味多元，包括鮮肉、豆沙、棗泥、芝麻等。其中一家知名湯圓店，今天下午5時許，現場排隊民眾超過百人，有人一排就是3小時。

老街上另一家湯圓店也是要排隊，一顆顆白白胖胖的大湯圓做好後，整齊地擺在鐵盤中，一盤大約50顆，不到5分鐘立刻被掃光。

不少人將就站著吃，邊吃邊看師傅做湯圓，還有顧客一次就買上百顆，拉長了排隊時間。

而在上海豫園燈會展場九曲橋邊的湯圓店，這幾天平均每天賣出超過7萬顆湯圓，其中外帶約4萬顆，需要25名員工全員出動，輪班做湯圓才能滿足顧客需求。估計元宵節當天的銷量將迎來高峰。1060210

(中央社)