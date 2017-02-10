SBL》閻哥辭職後首役 蔣淯安助台啤搶勝

蔣淯安切入上籃取分，金酒防線來不及阻擋。(中華籃協提供)

閻家驊辭去台啤總教練之後的首場戰役，10日在高雄巨蛋登場，靠著「安佛森」蔣淯安18分，B.戴維斯也有36分、15籃板，台啤強拉尾盤以99比91力退金酒，搶下4連勝，小安賽後說：「不管閻哥在不在，我們就是做好自己本分。」

一提到閻家驊，蔣淯安表情隨即變得緊張，回應也變小心謹慎，「少了閻哥，對我們來說可能有差，也可能沒差，就跟說閻哥在場上到底帶給我們壓力或助力一樣，反正我們就做好該做的工作，就是努力打球，努力把比賽贏下。」

可是過往衝到紀錄台激烈抗議的工作，在少了閻家驊後，台啤教練周俊三10日扛了下來，不僅1次衝到技術委員面前大聲抗議尺度，蔣淯安說：「這大概是我第1次看到三哥這樣衝去紀錄台，替我們打抱不平，也凝聚大家士氣。」

蔣淯安坦承，閻家驊涉賭案爆發後，現在公開發言都須非常小心，就連出席賽後記者會，也讓他感覺壓力不小，因為他怕說到閻哥的事情，會不小心說錯話，「這也是沒辦法，我必須重申1次，努力做好自己本分就對了。」

相較於台啤在軍心不穩的狀態下驚險贏球，金酒卻再次丟掉快要到手的勝利，賽後金酒總教練楊哲宜痛批裁判尺度不公，強調裁判心中沒有「尺」，且容易預設立場吹判，光看10日罰球次數(金酒16、台啤30)，就知道雙方差異。

「我想問的是，到底是球員在比賽？還是裁判在比賽？假如要這樣吹，還不如用罰球大賽才決定比賽勝負，」楊哲宜說，「請把球賽的主角角色還給球員，好嗎？不要自己的哨音去決定比賽的勝負。」

(中時電子報)