6月底起，AirAsia X從大阪出發至夏威夷，單程新台幣最低3,608元起
亞洲低成本航空領導品牌AirAsia 持續服務創新，於今(10)日歡喜宣布，AirAsia長程運輸(AirAsia X)從2017年6月28日起，將正式營運從馬來西亞吉隆坡經由大阪前往夏威夷檀香山的航線，每週四次航班，將使用A330機型飛行，共可乘載377位乘客，享受終年溫暖、擁有美麗海灘與自然風光的夏威夷，再也不是遙遠的夢想。
為慶祝「吉隆坡-大阪-夏威夷」正式開航，AirAsia長程運輸(AirAsia X)特別推出夏威夷驚喜首航價，只要從2017年2月11日至26日，預訂從2017年6月28日至2018年2月6日出發的旅程，從吉隆坡出發可享單程最低含稅499馬幣註 (約新台幣3,750元)，從大阪出發最低單程含稅12,900日圓(約新台幣3,608元)的超級破盤價！
若想要有更舒適旅程體驗的消費者，連續四年獲Skytrax獎的「豪華平躺座位」也推出從吉隆坡出發單程最低含稅2,999馬幣 (約新台幣22,535元)，大阪出發則最低單程含稅69,900日圓(約新台幣19,544元)，此價格僅在AirAsia官網供應，手機APP不適用。
AirAsia長程運輸(AirAsia X) 集團首席執行長Datuk Kamarudin Meranun表示，航點的自我突破是我們一直努力且期待的事情。我們很高興透過AirAsia世界級的服務與超低票價，能將東盟和北亞連接到美國，完成那些想要到太平洋度假人們的夢想。在此我要感謝所有有關當局與政府的支持，由於他們的信任與支持，才能讓今天這個獨特的航線誕生，我們會持續緊密合作讓更多旗艦性的跨洲航線順利誕生。
今天出席記者會的來賓包含AirAsia長程運輸(AirAsia X) 首席執行長Benyamin Ismail、關西機場共同 CEO Emmanuel Menanteau、夏威夷觀光局副總裁Mitsue Varley 以及現任華裔夏威夷小姐Allison Chu。
夏威夷，被稱為太平洋的天堂，由位於太平洋中心的八個島嶼組成，以美麗的自然北景與獨特的文化著名，首都為檀香山，是一個擁有海島魅力的現代化城市，世界知名的威基基海灘也位於此。
(工商)
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