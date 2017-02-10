松山率先晉4強 高國豪：我們每個人都能投
松山高中10日83比62擊敗高苑工商收下第5勝，成為HBL男子甲級首支拿下4強門票隊伍，越接近決賽，最後一年披松山戰袍，當家主力高國豪一展樂觀態度，上了場就視壓力為無物。
面對賽前同樣4勝0敗的高苑，松山半場結束拉開15分領先，賞給高苑工商八強首敗。黃萬隆坦言，與去年相比，不管是比賽的調整、球員身心理上都比去年狀況要好的多。他透露，「其實去年決賽，陣中有7、8個球員都感冒。」但他不願當作輸球藉口。
今年球隊裡，能跳出來得分手更多，除了高國豪，王福堯、莊家誠等人，黃萬隆也對隊上202公分長人林正寄予厚望，「晉級代表我們有實力，我希望他們上場不是為了自己打球，而是把場上該做的做好，目前為止他們都有做到。」
高國豪直言，「今年其實打起來比去年更好，每個人都可以投，我上場也試著去送球給隊友。」高一以初生之犢不畏虎之姿，一舉囊括總冠軍戰MVP和新人王的高國豪，儘管去年決賽與冠軍失之交臂，但脫去衛冕軍沉重包袱，讓他更放手一搏。
距離決賽越近，對高國豪則是披松山戰袍的機會，每打一場就少一場，他打趣說，「其實不會有壓力，因為該拿的都拿過了，也沒有冠軍隊的壓力。就當作高三最後幾次上場比賽，既然不管怎樣都要打，那就不去想太多。」
(中時電子報)
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