奶茶妹伴夫現身京東年會 老闆娘笑容好美

奶茶妹伴夫出席京東年會，台下笑容甜美。(取自微博)

劉強東牽手奶茶妹入場。(取自微博)

劉強東演講時，鏡頭特寫台下妻子。(取自微博)

因為一張手拿奶茶照在網路爆紅的「奶茶妹妹」章澤天，與京東商城CEO劉強東結婚近2年，感情依舊甜蜜，劉強東今(10日)在北京召開集團年會，更特地帶著愛妻出席，在演講時鏡頭還特寫坐在台下的奶茶妹，臉上笑容超甜美。

京東集團今日在北京舉行2017年度大會，CEO劉強東特地帶著愛妻出席，兩人十指緊扣走入會場，感情相當甜蜜。劉強東在演講時更發下豪語，表示京東要在2021年前超越阿里巴巴，成為大陸第一大B2C平台，過程中鏡頭還給了台下奶茶妹一個大大特寫，奶茶妹臉上漾出的甜美笑容也在網路上掀起熱烈討論。

劉強東與小19歲章澤天結婚2年，感情熱度不減反增，日前他接受央視《遇見大咖》節目專訪，難得公開聊起妻子表示自己臉盲，根本搞不清楚誰漂亮誰不漂亮，「說實話，我跟她在一起不是因為她漂亮，因為我根本不知道她漂不漂亮。」更透露自己經常下廚，章澤天也笑認廚房工作都是交給老公，自己只負責吃跟餵女兒。

(中時電子報)