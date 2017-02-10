臉書抗癌正妹現身 鼓勵病友勇敢面對

台南市25歲的女子施柏薇才結婚10天，就因淋巴癌發病住進醫院；接受化療期間在臉書分享治療心得的文章與照片，鼓勵癌症病友勇敢面對。中央社記者楊思瑞攝 106年2月10日

台南市25歲女子施柏薇才結婚10天，就因淋巴癌發病住進醫院；接受化療期間在臉書分享治療心得的文章與照片，鼓勵癌症病友勇敢面對，精神獲得不少網友讚許。

「只要醫生還沒宣布沒藥治了，都要趕快積極治療，化療真的沒想像中那麼誇張和辛苦」。施柏薇今天下午在奇美醫學中心的病房接受媒體訪問，仍不忘勉勵癌症病友。

施柏薇的先生在她住院後辭去工作，不僅照顧施柏薇，還幫助她經營臉書粉絲團「那個抗癌的幸福小女孩－薇薇」，至今已有超過1萬人按讚、追蹤。

施柏薇表示，一開始完全無法接受這麼年輕就生病的事實；原本以前還常開玩笑對比自己年長10歲的先生說，「以後會推你去曬太陽、換尿布、拍痰」，不料卻是自己先倒下。

她說，剛發病時懷孕已近5個月，醫師建議先放棄孩子找出病因；後來因化療開始掉頭髮，接連來的打擊讓她心情跌到谷底。但先生不斷在一旁鼓勵，還說要陪著她剃光頭、如果不吃飯他也不吃。

施柏薇表示，先生還說，走掉的小朋友還在等他們生回來。她告訴自己，在先生的陪伴下，一定要堅強起來。

奇美醫學中心血液腫瘤科總醫師康乃文表示，只要積極接受治療，淋巴癌的治癒率不錯。施柏薇在面對抗癌的痛苦，仍保持積極心態勇敢面對，令人相當佩服，也希望她能早日康復。1060210

(中央社)