屏東傳集體入黨 郝龍斌籲組審查小組
媒體報導，屏東縣有民代繳交5100份國民黨入黨申請書，國民黨副主席郝龍斌說，黨中央應邀請所有候選人組成審查小組，積極了解黨員是認同黨的理念，或是為了選舉而來。
至於前國民黨立委潘維剛昨天表示會審慎評估參選國民黨主席，郝龍斌晚間出席「國民黨基隆市黨部新春聯誼暨慶生會」受訪表示，只要認同黨的理念，願意承擔黨主席責任，都歡迎一起來參選。
他說，尤其現在黨在最困難的情況下，不僅沒有資源，黨產也沒了，甚至沒有執政權，願意承擔的同志都是忠黨愛國之士，所以潘維剛要來參選黨主席，是值得肯定的一件事。
郝龍斌表示，希望這次選舉能一改國民黨過去的文化，就是一人說了算，或是外鬥外行、內鬥內行，不希望彼此互砍，期盼大家就理念、路線、方向爭取支持者認同，透過理念辯論和政見發表，讓大家看到不一樣的國民黨。1060210
(中央社)
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