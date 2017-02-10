川普月底前公布稅改方案 股匯雙響

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美國總統川普周四在白宮釋出利多，擬於本月底前將稅改方案大綱送進國會，此一雷根時代以來美國變革最大的稅改方案主要牛肉在於減稅，市場對此振奮不已，美股與美元應聲雙雙大漲，美股3大指數同創歷史新高，帶動亞股周五全面跟漲。

在川普釋出減稅牛肉利多後，美股周四開高走高，3大指數收盤均大漲0.6％，同步改寫歷史新高，道瓊工業指數來到20,172點，標準普爾5百指數站上2,300點大關來到2,307點。蘋果也由黑翻紅，收在132.41美元，133美元的歷史高點近在咫尺。

亞股周五齊唱高調，其中以日股反應最為熱烈，收盤大漲2.5％，指數來到19,378點，進一步向2萬點大關邁進，此外澳洲股市拉出近1％長紅，韓國與新加坡大盤也都收高逾0.5％，道瓊斯亞太股市指數單日大漲0.9％。

美元兌主要貨幣則走強，周五兌歐元報1.0632美元，繼周四大漲0.4％後再漲0.2％，兌日圓最高一度升至113.75日圓，升值約0.5％，兌一籃子貨幣的美元指數來到100.87點，為本月來最高。

(工商)