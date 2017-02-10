HBL泰山首役傷兵 4連敗後終於開胡
HBL男甲級8強賽，泰山高中在第1場就傷了主將韓杰諭，戰力大打折扣，歷經4連敗後，今天終於在延長賽以82比76擊敗東泰高中，艱苦拿下8強賽首勝。
105學年高中籃球聯賽（HBL）男甲級8強賽在新莊、板橋體育館同步進行。
正規時間結束，泰山和東泰以70比70平手，進入到延長賽，楊皓(吉吉)先是一記三分彈，加上陳旻洋建功，泰山逐漸甩開糾纏。泰山「混血中鋒」譚傑龍在第2節尾聲雖然灌籃失敗，自己也尷尬的笑，但他全場17分20籃板，依舊是球隊勝利的基石。
泰山在資格賽贏過東泰，因此泰山教練廖文彬勉勵球員說，「一定可以再贏。」下半場靠著譚傑龍的籃板優勢，加上射手勇於投籃，球隊狀況也漸入佳境。
泰山明天將面對東山，廖文彬認為，先不談晉級4強的問題，搶首勝才有本錢，「東山可以贏能仁，可見他們有一定的實力在。」1060210
(中央社)
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