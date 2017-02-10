管媽跳「月薪嬌妻」遭檢舉 疑似選舉惡鬥
「月薪嬌妻」火紅，不少政治人物也因為「嬌妻」受波及，高雄市長競爭白熱化，將角逐高雄市長的民進黨立委管碧玲因為高雄街上大跳「月薪嬌妻」向民眾拜年，卻遭檢舉違反著作權規定。管碧玲在臉書上表示，之前已經事先洽詢授權，且已獲得中華民國音樂著作權協會同意「先行使用」，「這個檢舉就是來自政界。」
過年前不少立委都大跳時下最火紅的日劇「月薪嬌妻」舞向選民拜年，卻遭到檢舉。由於高雄市長選舉競爭激烈，讓人質疑是有心者刻意檢舉。
管碧玲在臉書反擊，在她跳「月薪嬌妻」的年節活動開始前，國會辦公室主任就先向智慧財產局詢問，並洽詢「中華民國著作協會」申請授權；她也透露，這個檢舉來自政界。
管碧玲透露辦公室申請授權的處理過程，她指出，已經事先洽詢授權，不論是問「智慧財產局」與「中華民國音樂著作權協會」，且已獲得中華民國音樂著作權協會同意「先行使用」。
管碧玲也說，如果使用上有任何不當，協會會通知下架，目前協會並未通知，所以一切合法進行；著作財產權中，著作的利用，只要著作人事前或事後同意，就沒有違法之虞，目前該協會同時向日本報告中，未獲否決，「所以，我們是合法使用中。」
管碧玲也意有所指地指出，她的辦公室也被告知，檢舉來自政界，「謝謝啦，因為，剛好證明管媽的團隊：專業又訓練有素！」
(中時)
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