Gary嗨讚台灣棒棒 沒合體同台RM

韓國綜藝節目「Running Man」主持群今晚登台見粉絲，已退出節目的Gary擔任特別嘉賓，High唱3首歌，用中文讚「台灣棒棒的」，但沒在台上與主持群合體互動。

「Running Man」開播6年多，目前主持群為劉在錫、李光洙、宋智孝、金鐘國、池錫辰及HAHA。去年Gary退出節目，又爆發金鐘國及宋智孝被換員，曾掀起節目停播風波。

晚間在台北南港展覽館舉辦「RUNNING MAN 2017 LIVE IN TAIPEI」，主持群3度登台見粉絲，獨缺因工作行程無法出席的劉在錫，5人扮成韓國男團「BIGBANG」唱跳開場。

Gary擔任特別嘉賓一出場大喊「耶，台灣」，引起粉絲尖叫，唱完「又一天」，用中文說「謝謝台灣，很棒」，接著唱「沒關係」，要全場站起來。

以中文「大家好，我是狗哥（粉絲取的綽號），見到你們很高興」打招呼，Gary表示，好久沒來台灣，心情很開心，這是「RUNNING MAN」亞洲巡迴首站，再用中文直呼「當嘉賓非常幸福」，要大家玩到開心點。

最後全場大合唱「不能分手的女人，不能離開的男人」，Gary嘴甜用中文直喊「台灣棒棒的」，唱完再說「謝謝，非常感謝台灣」，並允諾下次會再來玩。1060210

(中央社)