香港地鐵起火增至15傷 2人命危
香港一列地鐵今晚疑似遭縱火，截至晚間9時30分，傷者增至15人，有2人（1男1女）命危，6人傷勢嚴重，7人情況穩定。
官方香港電台報導，這起事故發生後，尖沙咀站陷入一片混亂。目擊者說，列車行進時突然見到閃光，並聞到刺鼻氣味，車廂冒出大量白煙，到站時乘客衝出車廂逃生，有如電影場面。
這名距起火車廂不遠的目擊者表示，見到1名男子下半身著火，長褲被燒爛，這名乘客自行步出車廂後倒臥月台掙扎，有乘客用隨身物品為他滅火。
另有目擊者說，當時站內有人被火燒到全身焦黑，衣服都被燒爛，多名乘客在事發後痛哭。他引述女乘客指出，車廂內有人縱火。
香港警方也懷疑有人在車廂內自焚。據報導，1名男子涉嫌縱火被捕，由於他也受傷，正在醫院接受治療。
事發後，尖沙咀站月台滿佈雜物，大批警員到場調查，反恐特勤隊奉命到場巡邏。1060210
(中央社)
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