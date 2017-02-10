日本世界蘭展 台灣景觀布置獲第2名「優秀賞」
「2017世界蘭展日本大賞」11日至17在東京巨蛋舉行，今年有來自台灣、美國、英國、泰國、澳洲等19國的3千種、共10萬株蘭花參展。台灣有7家廠商參展，台灣蘭花產銷發展協會製作的景觀布置獲得陳列展示部門的第2名「優秀賞」、台大蘭園的景觀布置獲得「獎勵賞」。
世界蘭展10日在東京巨蛋舉行開幕暨頒獎典禮，日本皇室成員高圓宮妃久子、東京都知事小池百合子都到場剪綵、致詞。寶塚歌劇團月組首席明星珠城涼被選為象徵本屆蘭展的「蘭之女神」。
今年的最高榮譽「日本大賞」是由神奈川縣小田原市的永井清栽培的桃紅色石斛蘭「Long Well」獲得。永井獨得200萬日圓(約新台幣55萬元)的獎金和賓士汽車一輛。
永井致詞表示，「我養蘭已經32年，13年前拿到這盆石斛蘭後一直很細心栽培。原本花期應該在11月，為了參展必須將花期延長到2月，真的很困難，沒想到能有這樣的好結果！」
我駐日代表謝長廷到場參觀時也向永井握手致賀。永井向台媒表示，他很喜歡台灣的蘭花，雖然沒去過台灣，但在沖繩接觸過台灣的蘭花，也和台灣蘭花協會會長交流過。
今年我國台灣蘭花產銷發展協會會同台大蘭園、清華蘭園、億晟蘭園、長潁農業、可可金協蘭場、佳和蘭園及吳祚雄蘭園計7家業者參展。
謝長廷參觀過得獎作品和台灣參展攤位後表示，在台灣參觀過業者的農場，這是第一次參加蘭展，感覺心情非常好。台灣國際蘭展即將於3月4日在台南舉行，台灣的養蘭技術每年都有提升，也歡迎日本業者去台灣參加。
前蘭花產銷發展協會理事長高紀清介紹說，台灣每年都會推出許多新品種，橘紅色的「金滿意」這幾年慢慢在國際上受歡迎，萬代蘭也是今後主力推廣的品種。
高紀清還說：「過去1年，台灣蘭花外銷維持得相當穩定，文心蘭外銷突破3千萬支，占日本進口量的90%，若加上在日本生產的則占全日本7成的文心蘭切花市場。這幾年蝴蝶蘭切花市場成長也相當迅速，主要大白花為主。」
「日本過去一直把台灣當成生產基地，但這幾年來日本育種的成本越來越高，使他們更加依賴台灣，台日蘭花業者可說是共存共榮的關係。」
(中時)
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