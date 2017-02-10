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日本世界蘭展 台灣景觀布置獲第2名「優秀賞」

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日本世界蘭展台灣景觀布置獲第2名「優秀賞」
行政院農委員台灣蘭花產銷發展協會製作的景觀布置在東京巨蛋舉行的2017年「世界蘭展日本大賞」中，獲得陳列展示部門第2名「優秀賞」的高評價。我駐日代表謝長廷在前蘭花產銷發展協會理事長高紀清的陪同下參觀得獎作品。(黃菁菁攝)
日本世界蘭展台灣景觀布置獲第2名「優秀賞」
寶塚歌劇團月組首席明星珠城涼被選為2017年「世界蘭展日本大賞」的「蘭之女神」，她於10日現身在東京巨蛋舉行的蘭展開幕典禮。(黃菁菁攝)
日本世界蘭展台灣景觀布置獲第2名「優秀賞」
神奈川縣小田原市的永井清栽培的桃紅色石斛蘭「Long Well」獲得「2017世界蘭展」最高榮譽的「日本大賞」。(黃菁菁攝)
日本世界蘭展台灣景觀布置獲第2名「優秀賞」
日本世界蘭展的台灣參展廠商的工作人員爭相與駐日代表謝長廷合影，圖為「億晟蘭園」攤位。(黃菁菁攝)
日本世界蘭展台灣景觀布置獲第2名「優秀賞」
前蘭花產銷發展協會理事長高紀清10日在東京巨蛋的日本世界蘭展會場上，介紹在國際上受歡迎的新品種橘紅色的「金滿意」。(黃菁菁攝)

「2017世界蘭展日本大賞」11日至17在東京巨蛋舉行，今年有來自台灣、美國、英國、泰國、澳洲等19國的3千種、共10萬株蘭花參展。台灣有7家廠商參展，台灣蘭花產銷發展協會製作的景觀布置獲得陳列展示部門的第2名「優秀賞」、台大蘭園的景觀布置獲得「獎勵賞」。

世界蘭展10日在東京巨蛋舉行開幕暨頒獎典禮，日本皇室成員高圓宮妃久子、東京都知事小池百合子都到場剪綵、致詞。寶塚歌劇團月組首席明星珠城涼被選為象徵本屆蘭展的「蘭之女神」。

今年的最高榮譽「日本大賞」是由神奈川縣小田原市的永井清栽培的桃紅色石斛蘭「Long Well」獲得。永井獨得200萬日圓(約新台幣55萬元)的獎金和賓士汽車一輛。

永井致詞表示，「我養蘭已經32年，13年前拿到這盆石斛蘭後一直很細心栽培。原本花期應該在11月，為了參展必須將花期延長到2月，真的很困難，沒想到能有這樣的好結果！」

我駐日代表謝長廷到場參觀時也向永井握手致賀。永井向台媒表示，他很喜歡台灣的蘭花，雖然沒去過台灣，但在沖繩接觸過台灣的蘭花，也和台灣蘭花協會會長交流過。

今年我國台灣蘭花產銷發展協會會同台大蘭園、清華蘭園、億晟蘭園、長潁農業、可可金協蘭場、佳和蘭園及吳祚雄蘭園計7家業者參展。

謝長廷參觀過得獎作品和台灣參展攤位後表示，在台灣參觀過業者的農場，這是第一次參加蘭展，感覺心情非常好。台灣國際蘭展即將於3月4日在台南舉行，台灣的養蘭技術每年都有提升，也歡迎日本業者去台灣參加。

前蘭花產銷發展協會理事長高紀清介紹說，台灣每年都會推出許多新品種，橘紅色的「金滿意」這幾年慢慢在國際上受歡迎，萬代蘭也是今後主力推廣的品種。

高紀清還說：「過去1年，台灣蘭花外銷維持得相當穩定，文心蘭外銷突破3千萬支，占日本進口量的90%，若加上在日本生產的則占全日本7成的文心蘭切花市場。這幾年蝴蝶蘭切花市場成長也相當迅速，主要大白花為主。」

「日本過去一直把台灣當成生產基地，但這幾年來日本育種的成本越來越高，使他們更加依賴台灣，台日蘭花業者可說是共存共榮的關係。」

(中時)

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