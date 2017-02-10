SBL》相隔快2年復出 陳靖寰：跌倒就再站起來

歷經長達兩年的辛苦復健，陳靖寰終於重新回到球場上拚戰了。(中華籃協提供)

相隔快兩年時間，金酒前鋒「阿寰」陳靖寰總算回到球場上拚戰，儘管他先發只打7分52秒，出手1次沒進，沒得分還提前犯滿畢業，這卻是他重新出發的重要戰役，「受傷後我了解人生很長，既然跌倒了就要再站起來！」

上次陳靖寰在SBL戰場上比賽，已是2015年3月8日的季後賽首輪，或許球迷早已逐漸遺忘這名31歲的老將，但他生涯待過東森羚羊(金酒前身)、米迪亞(金酒前身)與台灣大(富邦前身)，更拿過第5季最佳進步獎與第6季最佳五人。

其實兩年前突然因為右膝十字韌帶撕裂傷勢，陳靖寰無奈第13季徹底報銷，可是他仍在積極復健，期望自己早點回到場上幫助年輕隊友，沒想到膝傷再次轉劇，讓他第14季前24場比賽無奈缺席，直到10日才重新上場。

可是陳靖寰這兩年並非只是光在復健，只要一有機會，他就會幫忙教練團訓練與比賽細節，每次比賽當中叮嚀球員，阿寰的聲音甚至壓過了總教練(上季許智超與本季楊哲宜)，就可看出他有多麼希望球員趕緊成長。

不過陳靖寰最想的還是回到場上打球，「真的很開心，也很珍惜還能繼續打球的機會，感謝金酒給我這麼大的空間(復健時間)，寶哥(楊哲宜)也很支持我，只是今天我在場上什麼事情都幫不到，讓我有點難過。」

「回想剛受傷之際，一開始完全無法接受，為什麼是我？感覺自己什麼都不是，甚至很想放棄，」陳靖寰說，「幸好後來內心逐漸沉澱，加上家人與隊友的幫助，我才能走過這段復健過程，反正跌倒了，就要再站起來。」

這就是陳靖寰！就算過去兩年的復健，快讓球迷都忘記他了，但他沒有選擇放棄，反而用毅力與耐力，重新回到場上拚戰，就讓球迷好好期待他找回往日雄風的時刻吧，畢竟過去這兩年來，他真的辛苦了！

(中時電子報)