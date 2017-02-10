陳龍錦調離韓國 劉明德主持餞行餐會
中華民國駐韓副代表陳龍錦即將出任駐日內瓦辦事處處長，韓華僑聯輸出總會會長劉明德今晚在首爾主持新春餐會，為陳龍錦與韓華僑界代表餞別。
劉明德表示，今天是農曆正月十四，明天就是元宵節，趁著還在春節歡欣鼓舞熱騰的氣氛中，韓華僑聯輸出總會邀約各位嘉賓，同業會員家族，歡聚一堂，歡騰祈福，感謝大家在一年裡，所給予的支持與厚愛。
他說，記得一年前的元月31日，韓華僑聯輸出總會同在此地「東寶城」舉辦2016新春餐會時，特別邀請陳龍錦副代表參加。陳副代表在奉派韓國一年時間裡，馬不停蹄造訪各僑社，與韓華各僑團建立良好關係，攜手並進，共同打拚的歲月。
劉明德說，獲知陳副代表即將在2月底調離，又驚又喜，依依不捨。祝願陳副代表發揮專才，在外交領域上，能有豐功的建樹，步步高升，這是我們的祈望，韓華將做您永遠的後盾。
陳龍錦首先感謝韓華一貫支持在台灣的中華民國，並強調政府派遣參事級的僑務秘書廖靜芝抵韓出任中華民國駐韓代表部僑務組長，正突顯政府關懷旅韓華僑。
中華民國駐韓代表部行政組長梁兆林、僑務組長廖靜芝、漢城華僑協會會長譚紹榮、韓國現代起亞汽車中國支援事業部副社長譚道宏、光明航空貨運總經理黃春夏等到場共襄盛舉。1060210
(中央社)
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