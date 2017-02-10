反保護主義 中紐外長承諾支持自由貿易

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在外界對美國貿易保護主義關切升高之際，紐西蘭政府今天說，為促進自由貿易，紐西蘭和中國大陸近期將舉辦系列高層級會議並，以進行接觸交流。

路透社報導，中國大陸外交部長王毅和紐西蘭外長麥卡利（Murray McCully）今天在紐國最大城市奧克蘭會面。此前一天，王毅拜會了紐西蘭總理英格利許（Bill English）。

麥卡利今天接受路透社電話訪問時說：「我們正在籌備系列高層級會議並準備接觸交流。」

他表示，系列會議將提供投資紐西蘭的機會。

美國新任總統川普（Donald Trump）就任以來爭擾和抗議不斷，國際間開始將目光集中於中國大陸，視北京當局為全球事務的穩定力量。

麥卡利說，他告訴王毅，他希望見到中國大陸參與「跨太平洋夥伴協定」（TPP）。他們兩人都同意應進一步討論此事。

紐西蘭和澳洲都曾表示，盼藉由鼓勵中國大陸和其他亞洲國家的參與，來解決川普兌現放棄TPP的競選承諾後，跨太平洋夥伴協定所面臨的問題。（譯者：中央社周慧盈）1060210

(中央社)