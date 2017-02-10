東京蘭展華麗 台灣景觀布置得第2名

東京蘭展在東京巨蛋舉行，10日舉行開幕典禮。台灣有7家業者參展，台灣蘭花產銷發展協會在「景觀布置」單元獲第2名。駐日代表謝長廷到場道賀。中央社記者楊明珠東京攝 106年2月10日

被稱為東京蘭展的「世界蘭展日本大賞」11日登場，今天舉行頒獎典禮。台灣有7家蘭花業者參展，台灣蘭花產銷發展協會在「景觀布置」單元獲第2名。駐日代表謝長廷到場道賀。

世界最大規模層級的東京蘭展11日起到17日在東京巨蛋舉行，來自19國與地區共3000種、10萬株蘭花展示，今天下午舉行開幕及頒獎典禮。日本皇室高圓宮妃久子、東京都知事、也是世界蘭展日本大獎執行委員會顧問小池百合子等出席並致詞。

最大獎「日本大賞」由83歲的養蘭專家永井清花了13年栽培的蘇拉威西石斛（Den. glomeratum）、品名為「Long Well」獲得，可獲200萬日圓獎金及副獎1輛賓士汽車。

台灣這次由行政院農委會社團法人台灣蘭花產銷發展協會會同台大蘭園、清華蘭園、億晟蘭園、長穎農業、可可金協蘭場、佳和蘭園及吳祚雄蘭園計7家業者參展並設攤。台灣蘭花產銷發展協會的作品在景觀布置單元榮獲第2名。

駐日代表謝長廷今天下午率官員前往會場為台灣業者打氣加油。他表示，這是他第一次參加蘭展，很高興看到台灣來參展的7家業者的蘭花都很漂亮，在景觀布置上也得獎。

謝長廷說，下個月台灣也辦蘭展，歡迎日本的業者參加，相信世界的蘭花愛好者也都會參加，每年蘭花技術都有提升，台灣業者也很優秀，台灣蘭花是讚的。

他認為，台灣業者要把蘭花運到東京，要保存得好，相當辛苦，技術和熱忱都令人感動，政府應多鼓勵。

台灣蘭花產銷發展協會前理事長高紀清、台灣區花卉輸出業同業公會總幹事莊炳煌等人陪同謝長廷巡視會場並加以導覽。

高紀清表示，過去一年台灣蘭花外銷日本，可以說在一片不景氣中，經濟還不是很好的情況中，台灣維持了相當程度的穩定外銷。文心蘭的外銷突破了3000萬支，占日本全部進口量的90%。如果包括日本本地業者生產的文心蘭的話，台灣文心蘭在日本約占整體7成的文心蘭的切花市場。

他說，台灣蝴蝶蘭的切花外銷日本，近幾年也發展得相當迅速，蝴蝶蘭的切花是以大白花為主，用途多，持續推廣中。期待未來幾年，蝴蝶蘭的切花可在日本有穩定成長，替台灣的農民、農業界，向全世界進攻，讓有攻擊性的、有優勢的農業能在台灣成長茁壯。

本屆東京蘭展特別請到寶塚歌劇團月組首席明星珠城Ryo擔任「蘭花女神」。在展場的大門口設有寶塚監修的「蘭花大門」，她今天獲頒一盆高雅、匠心獨具的捧心蘭盆栽。1060210

(中央社)