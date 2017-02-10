無懼寒流 赤裸寒單挑戰冰火吻身
台東慶元宵「金雞報喜炸寒單」今晚登場，寒流擋不住赤裸肉身寒單，最後在台東市長張國洲與市民合放祈福天燈後結束。
台東鬧元宵，今晚進入第一階段高潮，在台東海濱公園舉辦晚會。由台東知名樂團「發熱帶」為活動揭開序幕，接著是在地優質舞團－悅舞兒童舞蹈團特別編排民俗節慶舞蹈、舞夢砂城異國舞蹈工作室也帶來充滿熱情活力的拉丁肚皮舞，炒熱現場氣氛。
最特別的是，晚會重現70年代歌廳秀華麗風采，邀請到金牌晚會主持人「黑面」帶領「南台灣小姑娘高瑞屏」、「性感歌星spuer7妞妞」、「搞笑女王如花」及「三立八點檔女主角唐玲」一同重現最具本土創作能量的歌廳秀。
晚會最後是民眾最期待的炮炸寒單爺、由玄武堂6名肉身寒單，不畏寒流，同時下著細雨，連番上場，接受炮炸洗禮，炮炸聲響震徹天際，氣勢磅礡再次讓眾人感受到「南蜂炮、北天燈、東寒單」齊名的三大民俗文化活動魅力。
活動最後施放長達10分鐘的壯麗高空煙火秀，為2017台東元宵民俗文化藝術活動畫下完美的句點。
台東市長張國洲表示，去年因發生台南震災而取消施放煙火，今年恢復施放，聲光效果搭配絢麗煙火表演，讓在場眾人驚聲連連，抹殺不少底片，也讓寒冷夜空增添溫暖，另市公所準備2000份LED雞年造型小提燈，提早發放一空，讓市民歡度元宵佳節。1060210
(中央社)
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