寒流來襲全台急凍 暖警給遊民溫暖

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暖警主動關心遊民。（葉書宏翻攝）

入冬最強寒流來襲，新北市永和警分局新生派出所警員陳彥仁、籃盟淵巡邏時行經永和區中山路一段，發現江姓遊民躺在路邊休息，主動上前關心並自掏腰包購買熱飲，提醒他寒流來襲要多注意保暖。

警方同時聯絡永和區公所社工人員到場提供後續協助和安置，讓江姓遊民能夠在寒冬中感受到人情溫暖。

(中時)