溫度一路降，炸寒單仍熱力四射

雖然溫度一路降，但肉身寒單依舊打赤膊上陣，為台東鬧元宵揭開序幕。（黃力勉攝）

雖然溫度一路降，但肉身寒單依舊打赤膊上陣，為台東鬧元宵揭開序幕。（黃力勉攝）

肉身寒單面對四面八方、不斷丟擲而來的炙熱鞭炮狂轟猛炸，依舊無所畏懼。（黃力勉攝）

肉身寒單面對四面八方、不斷丟擲而來的炙熱鞭炮狂轟猛炸，依舊無所畏懼。（黃力勉攝）

雖然溫度一路降，但肉身寒單依舊打赤膊上陣，為台東鬧元宵揭開序幕。（黃力勉攝）

肉身寒單面對四面八方、不斷丟擲而來的炙熱鞭炮狂轟猛炸，依舊無所畏懼。（黃力勉攝）

台東入夜後溫度一路降，一度降到只有11度，不過炸寒單活動依舊熱力四射，赤裸上身的肉身寒單不懼低溫及細雨，任由四面八方、不斷丟擲而來的炙熱鞭炮狂轟猛炸，挺立在寒風中無所畏懼，也為台東鬧元宵拉開序幕。

台東市公所今天晚間在海濱公園舉辦元宵晚會活動，湧進約2000人爭相目睹深具台東特色的炸寒單活動，活動由台東市長張國洲站在轎上繞場後，一個個肉身寒單不懼寒風、打著赤膊輪番上陣，燃燒的鞭炮不斷飛至讓氣氛high到最高點。

首場炸寒單後，台東市明天將有元宵陣頭繞境祈福活動，炸寒單在明後兩天，採定點定時舉辦，明天第一場將在玄武堂前舉辦國際交換生體驗活動，讓來自世界各國的學生，也能近距離感受炸寒單的魅力。

(中時)