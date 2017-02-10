中市與日本三重縣簽署國際交流備忘錄

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台中市與日本友好交流，再添一樁！台中市長林佳龍今（10）日與日本三重縣知事鈴木英敬，共同簽訂促進國際交流備忘錄，未來將就觀光及產業發展等面向，進行交流合作。

與會的林佳龍還透露，台中國際機場4月6日將與名古屋中部國際機場，正式締結姊妹機場，並有定期包機飛航兩地，對觀光將大有助益。

專程來台的鈴木英敬表示，他是日本最年輕的知事，也是最友台的知事，簽署MOU後，三重與台中將開始新的友誼關係；對於2018年台中多項重大活動，包含台中三井Outlet開幕、台日觀光高峰會，及2018世界花博等，他也希望利用機會宣傳三重縣觀光。

至於產業合作方面，鈴木英敬表示，希望雙方展示會活動，能互相參展，或可透過舉行論壇等方式進行。

另外，由於美食是大眾共同喜愛的項目，鈴木英敬說，未來關西地區辦理美食展售會，歡迎台中帶著台灣美食前去；此外，他也歡迎台中的產業先進，可前往三重考察，屆時三重縣及所轄市都將全力接待。

台中市與日本中部地區自去年起密切交流，去年3月林佳龍率團赴日本考察「名花之里」，即是台中2018世界花卉博覽會的國際合作對象之一。

即將於台中港區投資興建大型Outlet Park的三井不動產總部，也位於日本三重縣；另外，中台灣與中日本，去年3月也已簽訂觀光友好交流備忘錄；去年9月台中國際踩舞季，更邀請三重縣安濃津YOSAKOI前來演出，造成轟動。

雙方昨簽署備忘錄後，林佳龍透露，台中市府將組成產業界考察團，今年內回訪，並加強兩地文化活動交流，以具體行動加強台中市與三重縣友好關係。

林佳龍也指出，去年台灣前往日本的旅客約300萬人次，日本前來台灣也有約200萬人次，所以，日本遊客來台人數，還有可以突破的空間。

至於台中國際機場4月6日將與名古屋中部國際機場，簽訂姊妹機場，並將原本兩地的「包機」對飛」，升級為「定期包機」對飛，這將是促成兩地觀光成長最好的方法。

(工商)