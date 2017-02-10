中華隊自由車亞錦賽獲5銀1銅 排第7

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在印度新德里舉行的亞洲自由車場地錦標賽今天結束所有賽事，中華隊未能再有新進帳，比賽總成績為5銀1銅，在18支參賽隊伍中排名第7。

總教練徐瑞德指出，這次中華隊總共取得5銀1銅，比照前幾屆自由車亞錦賽獎牌數，雖然獎牌總量退步，但在各組別中的男子青年組和男子菁英組，表現比以往突出許多。

徐瑞德說，特別在男子菁英組團隊競速賽，雖然中華隊在這次自由車亞錦賽拿到第4名，但已是過去10屆男子菁英組在這個項目的最佳成績。

他指出，中華小將曾至鴻在男子青年組個人1公里計時賽拿到銀牌，也是中華隊2002年以來最佳成績。

徐瑞德表示，蕭世鑫、康世峰兩位中華隊健將進入男子菁英組競輪賽決賽，同樣是中華隊罕見的佳績。

剛晉升參加男子菁英組的19歲小將李文昭，則在菁英組4公里個人追逐賽中以4分29秒517打破全國紀錄奪下銅牌，表現也相當傑出。

徐瑞德認為，這次中華隊男子菁英組整體表現已比過往數屆亞錦賽的成績有所提升。

對女子組這次只拿到一面團隊競速賽銀牌，徐瑞德表示，這是比較大的警訊，因此在未來女子組訓練方向上將重新擬定。

徐瑞德表示，本次賽事中，印度和香港隊伍成績大幅竄升，兩支隊伍都已有標準的自由車室內場地，同時把教練送到歐洲學習。反觀台灣和緬甸、柬埔寨是亞洲唯一沒有自由車室內場地的參賽隊伍，資源投入不足及國內賽事磨練不夠，都是影響中華隊選手成績的主要原因，將在返台後努力改善，盼將來取得更好成績。

另一名教練黃智盈說，缺乏自由車標準場地將讓選手無法做好訓練，教練也無法掌握選手真正的狀況，更讓選手不確定自己的成績是否在比賽時能發揮出來而自信心不足，期盼政府、國內廠商能給予自由車選手和教練更多幫助。1060210

(中央社)