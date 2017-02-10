熱浪來襲 澳洲供電超緊張

澳洲東南部新南威爾斯州部份地區與澳洲首都特區，周五氣溫因來自內陸沙漠的熱浪來襲而飆上攝氏47度，估計周末更可能創有史以來2月份最高溫記錄。由於供電極度緊張，政府計畫祭出暫時限電手段，呼籲民眾不要回家、煮食或看電視，以免造成大停電。

在熱浪來襲下，降溫需求飆升而令發電廠的供電變得極度緊張，電價因此被搶貴，每1千度電（MWh）飆漲至1.4萬澳元（約33.2萬台幣）創新高。

由於新南威爾斯州周五有4萬個家庭與商店跳電，當局隨後即著手針對該州部分地區，在未來幾天內祭出暫時限電措施以免供電超出負荷。

但澳洲能源市場運作中心（AEMO）後來在聲明稿中證實，周五的供電緊張情況已經消退，因為新南威爾斯州的電力使用量開始明顯減少，所以沒有針對民居實施分區停電的必要。

新南威爾斯州能源部長哈溫（Don Harwin）在周五稍早之前敦促居民和商家節約用電，包括呼籲大家下班後別直接回家，和不要在回家後就開電視與煮食，人在外面的話也不要去看電影或到購物中心，要用盡一切辦法去減少耗電量。

從造紙廠、自來水廠、到澳洲最大鋁提煉商Tomago等商家也停止營運來節約電力。因為根據營運合約，他們必須在供電緊張時暫停運作。像Tomago就是新南威爾斯州的最大用電戶。

(工商)